手術後喝咖啡能減少腸阻塞？!
在一般民眾的認知裡，很多人都認為，手術後儘量不要食用刺激性的食物或飲料，不過郭綜合醫院婦產部主任李耀泰，卻都在手術前告知患者及其家屬，術後當天可以喝咖啡，他認為喝咖啡有助排氣，減少術後腸阻塞。
李耀泰表示，手術如時間過長、腸子因經翻動，會導致術後腸子蠕動消失，胃腸內囤積許多分泌物，因而引發腹痛、腹脹、食慾不振、噁心、嘔吐、無法排便和放屁等，讓患者相當不適。
但如何預防術後腸阻塞？李耀泰說，除了縮短術前空腹的時間、避免灌腸、早進食、咀嚼口香糖、避免使用鴉片類止痛藥、早下床、減少點滴注射等方法外，最近研究發現，手術後喝咖啡能減少腸阻塞。
他指出，有1份研究，對99位健康年輕志願者做問卷，調查喝咖啡後是否有排便感覺，29％回答有；2015年，歐洲的研究分析，在腹腔鏡左側大腸切除癌症患者，手術後隔天的上午8點、12點、下午4點各喝一杯含咖啡因的咖啡；再與喝3杯不含咖啡因的咖啡和只喝水的病患，做術後腸功能恢復比較，結論是，咖啡因至少不會是影響術後腸阻塞時間的東西。
李醫師強調，咖啡具有生理化學性質，可刺激腸胃，近期文獻更認為，患者在手術後飲用咖啡，能加速腸子排氣、減少術後麻痺性腸阻塞的時間，值得大規模研究與推廣。
(中時)
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