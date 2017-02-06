司改國是會議檢察官代表選舉 蔡英文侄兒當選
司改國是會議檢察官民選代表選舉結果今日出爐，共有9名檢察官參選、5人當選。澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北地檢署檢察官林達、法務部檢察司副司長余麗貞、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕、台南高分檢檢察官林志峰位居前五名順利當選。
其中特別的是，宜檢主任檢察官蔡元仕正是蔡英文總統姪兒，但蔡元仕靠著全國檢察官投票脫穎而出，在檢察界贏得「實至名歸」評價。
蔡元仕司法官訓練所42期結業，2003年分發到新北地檢署擔任檢察官，後歷任士林地檢署偵查、公訴檢察官，曾任檢察官協會理事、司法官學院導師，以思路清晰、口才流利，在審判庭上以精闢的詰問技巧令被告啞口無言聞名。
蔡元仕的父親是蔡英文父親蔡潔生二房獨子蔡瀛南，檢察界雖然知道他的姑姑是蔡英文，但因蔡元仕相當低調，從未向人主動提起。
司改國是會議共有5名檢察官民選代表，開放檢察官報名，接受全體檢察官線上投票。每名檢察官可複選5人，投票自本月3日進行至今(6)日下午。初步統計結果顯示，澎湖地檢檢察官吳巡龍以619票居首、北檢林達以585票居次，余麗貞、蔡元仕、林志峰各得543、459、357票。
除5名民選檢察官代表，另有5名官派檢察官代表，總計10名檢察官代表將進入司改國是會議。
(中時)
關鍵字：司改國是會議
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