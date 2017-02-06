新竹老爺酒店搶客 滿額送爐烤戰斧牛排
新竹老爺酒店今(6)日至3月31日霸氣搶客，4人同行在Le Cafe自助餐廳平日、假日消費各滿3,200元、3.600元，就送一份市價1,580元加一成費用的爐烤戰斧牛排。
新竹老爺酒店表示，戰斧牛排(Tomahawk Steak)原文Tomahawk是印地安語「斧頭」之意，戰斧牛排也就是帶骨肋眼，形狀類似早年印地安人使用的斧頭手柄，加上牛肉部位接近三角形，乍看之下神似一把氣勢十足的戰斧，由於其特殊的形式規格必須要求肉商特別處理，一頭牛僅能切出10客，也更顯其珍貴之處。
新竹老爺酒店指出，看準肉食愛好者的市場，主廚將重800公克的牛排，先油煎約10分鐘後，靜置一、二分鐘，讓牛排本身的酵素激發，使肉質更軟嫩多汁，再以175度的烤爐烹烤，無需過多的調味，牛肉本身所散發的香氣，僅佐以綜合胡椒粒以及迷迭香提高味覺層次。
(工商)
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