以寶可夢號召，民眾體驗手作燈籠樂趣

小四學童徐書瑋以紙片黏接成羽毛做出火焰鳥，獲得手作燈籠首獎，抱著2萬元禮券直呼開心。（林和生攝）

屏東百貨業者以神奇寶貝為主題進行手作燈籠徵件，結合現代與傳統，讓春節增添童趣年味。（林和生攝）

風靡全球的寶可夢熱潮，不論大朋友小朋友都為它著迷，屏東有百貨業者祭出獎金，配合元宵節活動，以神奇寶貝為主題進行手作燈籠徵件，結合現代與傳統，讓春節增添童趣年味。

太平洋百貨屏東店企畫美工課長莊旎瑄表示，舊時農業社會資源不豐，小朋友總會利用有限資源，以鐵罐、奶粉罐等媒材自製手提燈籠，一起開心過元宵，但隨著市售燈籠普遍，就越來越少人手作燈籠。

為找回這股手作樂趣，特地結合熱門的寶可夢遊戲，以「我的神奇寶貝」為題，進行徵件。莊旎瑄說，民眾印象中的神奇寶貝就是皮卡丘、妙蛙種子等知名角色，但現實生活中，同學、父母及兄弟姊妹都可能是一起克服問題的伙伴，所以角色並不侷限。

共計募得的86件作品中，就讀國小4年級的徐書瑋獲得第一名，並獲得2萬元禮券，他利用燈籠以紙片黏接成羽毛做成火焰鳥，因做工繁複，獲得評審青睞，認為火鳥造型帶有雞年意象，且利用紙張環保素材，立體剪裁別有一番趣味。他笑說，要把獎金拿來買玩具。

擔任評審的美和科大老師吳冠嫻說，多數作品以傳統圓形燈籠為雛型，但有人透過環保物件回收運用，創作出完成度高且具新意的作品，給了傳統燈籠全新詮釋，又以另一方式保存文化，現場看到萬燈齊放真的很賞心悅目。

(中時)