金曲歌手返鄉 流氓阿德金門燈會獻唱

2017金門元宵燈會11日登場，第一位金門籍獲選金曲獎台語男歌手獎的流氓阿德，將返鄉演唱「花帔」一曲，表現金門人文獨特元素，並傳達金門遊子的思鄉情懷。

流氓阿德感謝這次能受邀回到金門元宵節演出，他說，可以在自己熟悉的土地和鄉親面前演唱，既興奮又驕傲，要回故鄉分享並傳達「一個隻身離鄉到外地打拼的海島孩子，努力的要爭一口氣」的初衷。

「流氓阿德」本名黃永德，民國57年出生在金門縣金沙鎮西園村，是一位台語搖滾音樂創作歌手，也是一位小說家。他以獨特的金門腔閩南語，駕馭如利刃般的嗓音，橫跨主流與獨立音樂，同時具有詞曲創作才華。

民國81年，流氓阿德以專輯「強強滾」入圍第4屆金曲獎最佳年度歌曲；83年以電影「單打雙不打」配樂「燈」入圍第7屆金曲獎最佳製作和最佳編曲。

流氓阿德後來因照顧體弱的母親，暫別歌壇返鄉盡孝；在善盡人子責任後，他重回台灣流行音樂界。103年以「平安符」獲得台灣原創流行音樂大獎河洛語佳作；隔年以「沒路用的腳小」專輯獲華語金曲獎5月十佳專輯第1名。

去年，他又以新歌「花帔」得到台灣原創流行音樂大獎河洛組第3名，音樂成就受到兩岸流行音樂界肯定，被讚譽為既強悍又溫柔的「音樂流氓」，也是「金門之光」。

談到創作「花帔」的心路歷程，流氓阿德說，「花帔」，黑白格紋的棉麻大方巾，也稱花帕、花佩，是金門故鄉獨特的人文風俗，是一種承襲閩南地區800年的傳統育嬰包巾，主要功能是為嬰幼兒遮蔽風沙、遮光遮陽並包覆嬰幼兒。

花帔上通常會用紅綿線繡上一個卍字並縫上一對圓形的鉛片，具有驅邪避凶以及保佑嬰孩平安成長作用，也是女方出嫁必備陪嫁物品。

流氓阿德說，「花帔」一曲透過描述母親養育孩子長大成人的過程中，看似平常的一塊方巾，其實蘊含著母親滿滿的愛，「放惦底箱底彼條陪嫁的老花帔，交錯著一格又一格分明的黑白，囡仔吮著妳心頭的溫度，吮出了一段路途…」。

金門燈會主辦單位文化局邀民眾和遊客，元宵節當晚到現場欣賞流氓阿德的獨特嗓音。1060206

(中央社)