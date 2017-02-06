浙江陸團 帶傷搭機返陸心有餘悸

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大陸浙江寧波旅遊團高雄車禍，團員今天下午搭機返陸，有的團員帶著傷、頭貼紗布，他們說，行程沒繼續，能平安回家就好，但談到事發經過，仍心有餘悸。

中國大陸浙江寧波旅遊團4日在高雄市車禍，全團21人受傷，陸籍領隊洪璐目前仍在住院，其餘團員今天下午搭機離台。

團員中，有不少三代同行旅客人，還有人頭上貼著紗布，帶傷返陸，一名陳先生說，事發後就沒繼續行程，能平安返家就好；另外有團員指出，身上都是輕微擦傷，不過事發過程，現在想起來，仍然驚魂未定，心有餘悸，先回家再說，後續事宜由旅行社負責處理。

高雄市世和旅行社承攬的浙江寧波旅遊團1日由桃園市入境，行程6天5夜，全團入境後由倪姓台灣導遊及王姓司機陪同，一路南下高雄，王姓司機駕駛遊覽車4日上午誤闖高雄河西路台鐵限高涵洞，全車一頭撞上，動彈不得，車頭前座嚴重凹陷變形，造成洪璐等21名陸客團員輕重傷，倪姓導遊當時也彈出座位，跌滾到地摔傷。

事發後，洪璐等21名受傷陸客團員分別送醫，倪姓導遊也自行就醫。洪璐頭部外傷，有輕微顱內出血，意識清醒，生命徵象穩定，住院療傷中，其餘都已出院。

來自浙江的方姓領隊緊急搭機抵台，並接手洪璐帶團，下午將隨團到桃園搭機返回大陸。1060206

(中央社)