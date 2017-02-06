延腦瘤破壞腦幹害生命 小孩得病較多

媒體報導作家李敖罹延腦腦癌，專家表示，延腦腦癌是腦幹膠質瘤，生長不受控制，破壞腦幹功能，初期有吞嚥、講話困難，一般多發生在小孩，成人較不常見。

李敖罹患腦瘤，他接受中央社電訪問時坦言，他腦部長惡性腫瘤，自認將不久人世。另有媒體指出，李敖罹患的是延腦腦癌。

台北醫學大學附設醫院神經外科主任蔣永孝受訪時表示，延腦腫瘤跟一般大家認知的「癌症」不太相同，延腦腫瘤是腦幹的膠質瘤，生長速度因人而異，但難受控制，所以被定位成癌症。當瘤愈長愈大，腦幹就會被瘤破壞，導致生命受限。

媒體報導，醫生宣告，李敖僅剩3年可活；蔣永孝表示，延腦瘤生長快慢沒有一定，3年約是平均值，但需要觀察，腫瘤長的愈快，腦幹功能就會愈差，破壞腦幹就會影響神智，很多患者都是因為出現吞嚥、講話困難而發現罹病。

不過，蔣永孝說，延腦癌在小朋友中最常見，成人比較沒這麼多。但跟所有癌症一樣，年齡是高風險因子，年長者如果出現腦神經功能失常，如講話講不清楚、口歪眼斜、記憶力退化、手腳不方便、個性轉變等，應提高警覺。

新光醫院外傷科主任陳慶霖表示，腦部開刀困難，且就算用治療一般癌症的電療，效果也有限，一般都是用電腦刀治療，雖難以消除腫瘤，但至少可以控制。1060206

(中央社)