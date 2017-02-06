中華隊澳洲比賽異動 首戰王政浩先發

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中華隊備戰3月世界棒球經典賽，今天在澳洲黃金海岸第2天練習，7日首場練習賽由業餘投手王政浩先發，但原訂5場與職業隊比賽減為2場。

中華隊原訂7日起與澳洲職棒聯盟布里斯本俠盜隊打5場熱身賽，中華民國棒球協會今天表示，與俠盜隊的比賽保留7日、14日兩場，另外9日、13日改為與業餘溫莎皇家隊交手，另外還有一場正由澳洲棒協安排。

棒協表示，溫莎皇家隊從2013年起到2016年連續四年是澳洲業餘聯盟最高等級賽事的冠軍，這次與中華隊比賽，會加入5名澳洲WBC代表隊投手應戰。

中華隊4日深夜抵達澳洲以後，連續2天練球，白天氣溫達攝氏34度。中華隊7日的第一場熱身賽，由業餘投手王政浩先發。

王政浩27歲效力綺麗珊瑚，上個月在成棒經典賽表現亮眼，球速可達150公里，遞補進入移訓名單，被視為是這次中華隊的黑馬。1060206

(中央社)