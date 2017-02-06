原民管束案件多 屏縣府處長以文化背景解答
根據屏東地院統計，轄內接受保護管束輔導少年，原民比例占其中1/3，數量之多令人意外，法院找來屏縣府原民處長伍麗華分享教育經驗，認為青少年混亂的價值觀來自與主流文化衝突，期許外界能更了解部落背景，以同理心探究本質，否則會讓社會問題持續擴大。
伍麗華對於數據呈現也很訝異，她細數，全台原民16族占總人口數2.2％，屏縣原民比例也僅是縣內人口6％，卻有為數不少青少年因故觸法，從教育與輔導觀點來看，解決問題刻不容緩。
「原民為何不儲蓄」、「領到薪水後就不工作」，以對談的方式為此演講揭開序幕，台下協助青少年輔導的觀護志工及輔導員總有對於部落難以理解的疑問；伍麗華說，這些都要探究到背後的民族性。
過去部落沒有保存方式，獵完食物最好的處理就是共享，善於分享演變成為民族性，就算現今，「私藏」在各家族間還是有不被允許的壓力，累積太多財富更無法成就地位象徵，沒有儲蓄觀念讓部分家庭始終沒辦法脫離貧窮，孩子則可能誤入歧途。
伍麗華坦言，這些觀念未來可能慢慢改變，但在部落與主流文化間拉扯，協助輔導志工需要更多耐心傾聽，畢竟互相理解才能解決問題，而不是讓格格不入釀成族群問題，更甚至是社會問題。不少志工坦言，「上完這堂課，好多疑問瞬間都有了解答」。
(中時)
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