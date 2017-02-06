杜特蒂再爆粗口 警告幹掉不誠實大稅戶
菲律賓總統杜特蒂今天警告大稅戶，「王X蛋，你們最好納稅，否則幹掉你們。」此外，他也表示將大幅提高對閒置土地的課稅。
杜特蒂今天出席在馬拉坎南宮參加公園啟動儀式時，向菲國大稅戶喊話，「你們要納稅，而且誠實納稅，政府需要你們的稅金才能運作。」
在這場活動之後，杜特蒂將會出席國家稅務局的宣導活動，屆時會有許多巨商、富豪與會。
杜特蒂並表示，如果土地長期閒置，政府將提高土地稅。
他說，「那些買地等著投機增值的人，我會重重課稅。一片空地如果在10至20年內沒有開發，我就把土地稅提高2倍到3倍，除非地主願把空地租給政府做公共用途。」
菲國近年來經濟成長率在亞洲數一數二，但有專家認為成長未能雨露均霑，貧民未能受惠。杜特蒂矢言將致力縮小貧富差距。1060206
(中央社)
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