台北燈節日珥雞花車亮相

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台北市長柯文哲（右3）、觀傳局長簡余晏（左2）、彰化銀行副總經理凃鴻堯（左3）、紙風車文教基金會董事長柯一正（右2）、以及催生日珥雞花車的設計師陳予晰（右）和風之藝術工作室廠長林金龍（左）共同為日珥雞花車剪綵。（劉宗龍攝）

台北市長柯文哲（右3）、觀傳局長簡余晏（左2）、彰化銀行副總經理凃鴻堯（左3）、紙風車文教基金會董事長柯一正（右2）、以及催生日珥雞花車的設計師陳予晰（右）和風之藝術工作室廠長林金龍（左）共同為日珥雞花車剪綵。（劉宗龍攝）

台北市長柯文哲（左）6日主持台北燈節日珥雞花車剪綵儀式，儀式前，柯文哲先欣賞日珥雞花車。（劉宗龍攝）

台北燈節的大型花燈日珥雞花車6日亮相，由設計師陳予晰和風之藝術工作室廠長林金龍聯手打造的日珥雞花車，高達8.5公尺、長8公尺，參觀民眾爭相拿著手機拍照。（劉宗龍攝）

台北市長柯文哲、觀傳局長簡余晏、彰化銀行副總經理凃鴻堯、紙風車文教基金會董事長柯一正、以及催生日珥雞花車的設計師陳予晰和風之藝術工作室廠長林金龍共同為日珥雞花車剪綵。

(中時)