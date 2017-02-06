開學了!溪陽國中3年級生獲贈勵志「籤詩」

溪陽國中校長黃森明開學日贈送學生一元紅包以及勵志籤詩。鐘武達攝。

溪陽國中在今天開學日送給學生的勵志籤詩，既有趣又有勵志的意涵。鐘武達攝。

大吉！彰化縣各國中小學今天開學，溪州鄉溪陽國中特別製作一元紅包以及60首應景勵志籤詩的祈福袋送給3年級學生，學生們親自解讀詩中「寓意」，知道只要認真唸書，就會有好成績。

彰化縣配合106年全國中等學校運動會在彰化舉行，105學年度第2學期提前1周，今天開學日，溪陽國中與家長會為了讓孩子們延續過年好心情，也為幫他們收心，於是策畫這場另類的開學活動，學生們都覺得很有趣。

「哇，可以領紅包耶！」看到3年級學長姐領到祈福紅包，學弟妹都很羨慕，校長黃森明說，祈福袋以及60首勵志籤詩，都是老師用心製作，而且，還都由他親自送到當地的國姓宮請求神佛加持。

《君爾用心苦向學、顯見蘭貴轉成龍、指日功成名就時、一朝引領向前行》！黃森明表示，送給學生的籤詩很吉利，也有著「激勵」的意涵。開學典禮，校友會也特別贈送學弟妹1批新書，鼓勵學弟妹們讀書要趁早。

(中時)