美防長前腳走 陸海警船入釣魚台海域

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我要評比

日本表示，中國大陸海警局船隻今天駛進日本握有行政管理權的東海領土爭議群島－釣魚台列嶼周邊水域。

美國新科國防部長日前訪日時，曾表示根據美、日安保條約，美國承認日本對釣魚台列嶼的施政權。

日本海上保安廳在聲明中說，3艘大陸海警局船隻進入釣魚台列嶼周邊海域。日本稱此列嶼為尖閣諸島（Senkaku Islands），大陸稱此列嶼為釣魚島及其附屬島嶼（Diaoyus）。

聲明指，大陸海警船隻約下午2時駛進釣魚台列嶼海域，並朝南南西方向巡航。

海上保安廳後來的聲明說，大陸海警船隻於約2小時後離開釣魚台列嶼海域。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）2天前訪問日本時曾說，釣魚台列嶼適用美、日安全保障條約。1060206

(中央社)