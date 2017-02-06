電動車外的綠能選擇 氫燃料車

豐田的氫燃料電池車，外表與現代驕車無二致。(圖/豐田公司)

無碳替代能源在世界各國都是顯學，交通工具的低碳化是其中最重要的一環，如何使汽車變得低碳?節能車、油電混合車，以及電動車都很不錯。還有一種新選擇，稱為「氫燃料電池汽車」（FCV），號稱有著與汽車相等的動力表現，也有與汽車類似的添燃料方式，現在美國、日本都在進行加氫站的測試，做為環保能源網的一部分。日本打算在2020年量產氫燃料電池車，趕上同年的東京奧運會。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，氫燃料電池並不是先速技術，早在1839年就已問世，但是實際應用卻是到太空時代，美國與俄國的太空梭率先應用燃料電池做為內部供電來源，俄語稱為「化學發電機」其實原理是相同的。到了21世紀，氫燃料電池做為明日汽車的構想逐步實現，日本豐田集團是最主要的研發廠商。

氫燃料電池車的加氫過程，與現在的瓦斯車很類似，因此豐田認為，很適合全面取代汽車。(圖/豐田公司)

日本豐田集團先進技術部門1經理克雷格.史考特(Craig Scott)說：「氫能源計劃是豐田的一項長期重要技術計劃，我們認為這是在推動未來的力量。豐田總裁豐田章男解釋說，氫能源的眼光放在未來100年，是向無碳燃料和零排放車輛技術的重要關鍵。」

做為豐田集團的母國，日本毫不意外的成為開發氫能源最投入的國家，日本經濟產業定下「在2020年完成4萬台燃料電池公車」的雄心，以趕上東京奧運會。為了配合大量的燃料電池車，他們也致力興建加氫苫，目前全日本已建有80座，並打算在聖火點燃時，這個數字能夠再翻倍。

.至於美國，史考特說：「美國加州是主要的氫能源試驗地，目前加州有約25個加氫站，其中還有17個正在建設中。至於東岸僅有3個。」

在歐洲也有氫燃料的相關計畫，主要是以德國為主。德國兩大汽車製造商即將推出燃料電池樣車，到2023年，希望在德國全境建立有400個加氫站（目前不到50個），為整個燃料電池車產業創造規模經濟的環境。

基於競爭考量，電動車(BEV)並不樂見燃料電池車的興起，電動車成功的製造商特斯拉公司(Tesla Motors)的負責人伊隆.馬斯克(Elon Musk)就指責燃料電池技術「危險又愚蠢」。不過史考特認為「這不是一個零和遊戲」，他說：「我們習慣了現在這種燃油車主導交通的環境，難以想象在未來會出現各種動力來源的世界，我認為任何能夠促進交通系統中，實現更低碳排放的技術都應該被接受 。電動車有他們的客源，而我相信我們的燃料電池車可以有更多的客戶潛力，燃料電池車對於現行汽車的使用者可以做到無縫接軌。」

(中時電子報)