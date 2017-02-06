潮州鎮公所自籌1200萬　風雨球場年底建成

潮州鎮公所自籌1200萬建造「族群融合多功能聚會所」，6日動土預計年底建成，鎮長洪明江(左四)盼給離鄉原民回家的感覺。(謝佳潾攝)

潮州鎮公所自籌1200萬建造「族群融合多功能聚會所」，6日動土預計年底建成，鎮長洪明江(右五)盼給離鄉原民回家的感覺。(謝佳潾攝)

潮州鎮居民族群多元，當中原民佔10%，公所為落實服務精神，經3年爭取終於去年取得建照，自籌1200萬將在第二公墓旁建造風雨球場「族群融合多功能聚會所」，佔地10310平方公尺，今天動土預計年底建成，鎮長洪明江盼給離鄉原民回家的感覺。

洪明江說，潮州因位處屏東縣中心點，交通方便促進居住人口多元，有如台灣族群的縮版，近年鄰近來義、泰武鄉等原民紛紛遷入鎮內居住，目前設籍有2300人，但實際居住人口有近5000人，佔全鎮人口數10%，因此3年前就有規劃要建設多功能聚會所。

「雖然延宕3年，但我們克服了。」他說，但因建照問題，遲遲無法落實，但大家始終都沒有放棄，堅持要為這群離開家鄉打拼的遊子原民盡到服務之責，而現在公所做到了，年底聚會所將在三星里的公墓旁落成，提供原民集會、婚宴、及文創等場所。

建設課表示，因185甲線擴寬計畫，加上土地取得問題，建照才會遲遲尚未取得，但現在問題已一一排除，而主建築是1樓挑高設計的風雨球場，佔地約650平方公尺，內將設置射箭場，滿足原民天生興趣。

「不觸犯祂們，也許還會得到保佑。」來義鄉長竇望義說，會所雖鄰近公墓，但也不會太詭異，畢竟土地取得不易，加上該地離住宅區有段距離，在活動歡慶時才不會吵到住民，而只要心存善念不侵犯，不但不會有問題，反而還會受到庇護。

(中時)