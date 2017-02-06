首屆青年議會議題五花八門交通問題最關切

年輕的青年女代表邱玟儒，針對台中市設置全台第1個紅燈區的看法，讓與會各界刮目相看！（陳世宗攝）

「交通到哪裡，發展就到哪裡！」台中市全國首創的首屆「青年事務審議會」，6日舉行第2次會議！青年代表最關心交通運輸建置，包括山手線、公車路網、公共自行車與清泉崗機場升格為台中國際機場等作為與執行情形；市長林佳龍說，市府會用心傾聽找到解決方法與對策。

擔任社工的青年代表關心住屋補貼問題，她說台中市租屋補助非常混亂，社會局及都發局條件不同？造成看得到、吃不到！應改用租屋平台，讓民眾直接入戶籍！都發局長王俊傑說，市府有3個係統可申請屋補助，包括該局及社會局等，依不同系統做相關補貼！

女姓青年代表為性工作者請命！她說，只要縣市議會通過即可設置，希望台中市能夠設置全台第一個紅燈區，不僅對性工作者可強行要求健檢，不要讓這些人走不出去、抬不起頭！林佳龍說，性交易問題有社會面及法律面的問題，如何輔導應深入了解

青年代表史稚聖出對市府推出許多APP的建議，認為台中市有許多實用APP，但期盼整合為一，讓民眾使用更便利，也讓資訊更有效整合。研考會主委柳嘉峰回應，市府有同樣想法，內部將朝整合方向前進，今年如獲市議會支持成立「數位治理局」，將持續辦理整合各局處資訊業務。

林佳龍強調，市府相當重視交通問題，提出複合式大眾運輸系統規畫，透過轉乘讓交通能四通八達；捷運綠線電聯車車廂已抵達台中港，本週末將開放讓市民參觀，市府爭取獲得交通部同意初步通過捷運藍線，未來配合雙港輕軌捷運等，台中市將有相當便利的綠色交通。

(中時)