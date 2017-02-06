台中人口達277萬人 年底將成為台灣第二大都市

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台中市領先全國遴選63位15至35歲青年組成首屆「青年事務審議會」；6日舉行第2次會議，市長林佳龍率領局處代表備詢。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍今天在首屆青年議會中進行施政報告，強調台中市年底將成為台灣第二大城市，台中成為築夢的宜居首都。（陳世宗攝）

大台中時代已經來臨！市長林佳龍6日在首屆青年議會中進行施政報告，強調市政推動有「硬基礎」與「軟實力」；硬基礎包括各項實體建設，軟實力則為文化教育觀光旅遊等特色；台中市年底將成為台灣第二大城市，人口增長代表城市充滿希望，希望成為築夢的宜居首都。

台中市積極鼓勵青年參與公共事務，領先全國遴選63位15至35歲青年組成首屆「青年事務審議會」；6日舉行第2次會議，市長林佳龍率領局處代表備詢。林佳龍肯定青年事務審議會代表問政，讓青年代表的寶貴意見，對台中市能產生具體貢獻。

林佳龍表示，上次會期代表關心教育、文化創意，交通、社會、財政、建設、經濟農業發展，亦觸及都市治理核心問題；包括環境、治安、觀光與旅遊等問題。代表關心「創客教育」的意義與價值，會議結束後，教育局就積極規畫設置「行動夢想巡迴專車」，就是對台中施政具體影響。

林佳龍指出，台中是「宜居城市」，可讓年輕人更能放手打拼。市府大力推動青年創業，進行大量社會住宅興建；為輔導創業、就業，也推出摘星計畫與青年加農計畫，並利用三個活化舊建築的基地，結合年輕人的活力創意，也讓老舊屋有新生命。

林佳龍說，台中也希望是「盛會城市」，四季都有盛會舉行，像2018台中市將舉辦世界花博，透過活動將成為花園城市；2020也爭取舉辦世界蘭花會議，充分利用花博建設；2019年將舉辦東亞青奧，各運動場館興建中並培育人才，打造台中成為運動之都。

林佳龍強調，台中市是年輕的城市，人口數已達277萬人左右，今年底成為台灣第二大都市；期待透過青年代表問政，不只在議場，在日常生活中，就能對公共議題形成主見找到解決方法與對策，市府也積極推動參與式預算，持續在各行政區推動。

(中時)