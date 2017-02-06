大學考招爭議難解 待傾聽溝通尋求共識

大學考招又出現變數，大學招聯會和高中端都希望維護高中完整學習，但對於實行意見卻分歧，唯有多方傾聽和溝通，才能找出雙方都能滿意的折衷方案。

現行大學多元入學方案包括學測和指考兩種主要考試，及繁星推薦個人申請、考試入學3種入學管道，學測在高三寒假舉行，高三下辦理繁星推薦和個人申請，7月初舉行指考，再辦理考試入學分發，但多元入學實施至今，同樣產生弊病。

大學多元入學常被詬病為「多錢入學」，多元入學原是希望提高學生的入學機會，個人申請管道更是希望大學透過多元表現來甄選學生，而不是只看單一考試，但個人申請的第二階段甄試，除了要準備備審資料，每一校系的報名費、到處奔波面試的時間和金錢，都造成學生和家長的負擔。

隨著個人申請等甄選管道名額比率逐年上升，又衍生出其他問題。為了早點錄取學校，高三生大多會先拚申請入學，但高三下忙甄選，難免會忽略課程，讓高中課程無法完整學習，加上可能有一半學生都先透過甄選錄取，不只影響其他仍要參加指考的學生，許多甄試錄取的高三生因為沒有完整學習導致學力不足，難以和大一課程銜接。

因應十二年國教、少子女化現象，加上多元入學方案實施至今，各界有不同意見，教育部和大學招生委員會聯合會因此推動大學招生考試調整長程方案，預計107學年前公告，110學年實施。

大學招聯會研擬長程調整草案，將現有學測和指考改為新型學測、加深加廣學科，另增加學生學習歷程，並舉行公聽會蒐集各界意見。

大學招聯會去年12月召開常務委員會，會中形成初步共識，新型學測考國英數3科（原學測考5科），以減輕考生負擔，加深加廣的學科不再重複學測科目，申請入學將重視高中6學期的「學習歷程」，並延後申請入學的時程到5月，引導高中生3年完整學習。

不過招聯會的方案也引發不同意見，全台有超過250名高中校長和主任今天就聯名投書媒體，呼籲維持高中完整學習，建議等學生高中3年完整學習和畢業後，再啟動大學的招生工作。

招聯會和連署的高中代表雖持不同意見，「維持高中完整學習」的共識卻是一致，只是在如何實行上意見分歧。

連署代表認為目前招聯會方案仍在高三下推甄，會破壞高三完整學習，希望學完考完再招生；招聯會則憂心考完才招生會弱化學習歷程的功能，且招生拖到高三暑假，學生未必樂見。這個問題的答案難解，唯有透過更廣泛細緻的討論，找出大家都能接受的答案，才不會讓學生又再淪為被犧牲的白老鼠。1060206

(中央社)