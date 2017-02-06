澎湖家扶義賣 籌募弱勢孩子開學幸福金
學校開學在即，澎湖家扶中心今天新春開工，以行動來義賣，為受扶助的弱勢孩子籌募開學幸福金。
澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，多數受扶助的孩童，在春節假期結束開學在即下，籌措學費與生活費是弱勢扶助戶學童所面臨的第一道生活難關，家扶中心趕在開學前協助學童義賣來募集開學幸福金，幫助弱勢孩子安心就學，歡迎各界踴躍參與，隨手認購愛心商品。
蕭舜鴻表示，中心目前扶助的家庭共330戶，超過600名弱勢孩子，義賣愛心商品活動，將持續至15日告一段落。
澎湖家扶中心也將在25日起一連3天連假，在中心2樓舉辦跳蚤市集活動，也歡迎各界一起加入愛心助學行列。1060206
(中央社)
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