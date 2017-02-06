江宏傑、福原愛用桌球和愛心 點綴東京婚禮
台日桌球愛侶江宏傑、福原愛去年9月登記結婚，今年元旦在台北舉行盛大婚宴，5日又在東京迪士尼樂園飯店舉辦有如王子與公主般的夢幻婚禮。
替福原愛包辦所有婚紗的賈永婕，在冰島度完假立刻攜全家直奔日本參加婚宴！她的臉書中還Po出不同於福原愛婚禮籌劃事務所提供給媒體的獨家畫面。
福原愛的婚紗裙擺約數公尺長，背後還挖了一顆「心」，露出她的美背來，也可感受到兩人甜蜜的愛意。
受邀出席福原愛東京婚禮的中央電視台體育記者李武軍在個人微博中，秀出婚禮上贈送的特製禮物，是個桌球球拍，中間的心型印有兩人的相片和留言。
江宏傑的留言是「人生中最重要的事情能夠讓大家一起見證，謝謝你們」。福原愛則說：「在大家莫大的支持與溫暖的祝福中，迎接了今天這樣美好的日子，讓我滿心感謝。我不會忘記此一心情，會努力建立洋溢笑容的家庭，今後也請大家多多指教。」
李武軍還介紹，喜宴上的甜點是個紅色綁著白色蝴蝶結的盒子，盒内的球拍並不能打乒乓球，而是翻糖蛋糕，造型獨特，口味香甜。他表示，「面對這樣的藝術品，除了驚嘆外，實在下不了口！」
日本桌球選手石川佳純、伊藤美誠、平野美宇、水谷隼，以及相撲橫綱白鵬、奧運摔角冠軍吉田沙保里、伊調馨等人也都出席了婚禮。
(中時)
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