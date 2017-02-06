後生可畏！PGA新季6位2字頭新秀囊括10勝
去年12月初復出的前球王伍茲，若想再奪美巡、甚至4大賽冠軍，除了不能再受傷，最大的阻礙無疑是近年竄起的年輕新秀，如果他有注意美巡2016-17球季冠軍榜，心裡有數，當今美巡未滿30歲的新生代高手，已漸成為「主流」。
若從伍茲最近1場美巡冠軍2013年普利司通邀請賽算起，已有多位20多歲後生晚輩於4大賽稱王，包括北愛爾蘭麥克伊、當今年球王澳洲戴伊、美國23歲史畢斯與重炮強森，這幾人不僅後來都升格為世界前10高手，前3人也輪流登上世界第1寶座。
這4人，再加上另2位世界前10美國瑞德與佛勒，於2014-15與2015-16球季成了美巡「新主流」，不料，短短不到1年時間，又冒出幾位比他們年輕的「新勢力」，不僅讓伍茲重溫冠軍美夢難上加難，包括年逾40歲的美國老將米克森、與福瑞克，也難打贏這批後起之秀。
2016-17年球季至鳳凰城公開賽為止，共進行13場比賽(包括去年12月世界挑戰賽)，結果6位未滿2字頭小夥子就包辦10勝，其中23歲美國新生代好手湯瑪斯，贏得CIMB公開賽、SBS冠軍賽與SONY公開賽，24歲的松山英樹拿下匯豐錦標賽、世界挑戰賽與鳳凰城公開賽，可怕的是，2人都是在3、4個月內快速拿下3勝，速度之快令人汗顏。
除了湯、松2人最近在美巡刮起萬夫莫敵旋風，還有後勢看好的4位2字頭黑馬。同是26歲美國葛利柏與加拿大霍希斯，以及29歲的美國史瓦福特，分別在Sanderson Farms菁英賽、RSM菁英賽與Builder挑戰賽，到手美巡生涯首冠，另1位是年僅22歲西班牙鬥士雷姆，則在農保公開賽封王，其中2016-17球季才加入美巡的霍希斯與雷姆，菜鳥球季就到手美巡首勝，4人都具成為新生代主流實力。
(中時電子報)
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