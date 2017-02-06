家和有線電視全面數位化 觀影品質更好
家和有線電視為提供客戶更好的服務品質及節目畫質，2月6日起由鶯歌區開始，陸續將類比訊號關閉轉換成全數位訊號，樹林及三峽則分別於3月及4月開始，轉換訊號作業將一直持續到11月。
家和有線電視表示，經營區有線電視數位普及率已超過93%，並已取得NCC核准執行計畫，將類比訊號轉換為全數位訊號之後，收視戶家中每1台電視機都須裝置1台數位機上盒才能正常收看有線電視。
目前家和有線電視提供2台數位機上盒免費借用服務，提醒尚未安裝機上盒的用戶們可以盡快向該公司預約安裝，以避免訊號轉換時的不便，並可立即享受數位化後更好的畫質、更穩定的收視品質及更多元便民的加值服務。
鶯歌建德里里長林真達表示，住家因在山區較為偏遠，沒想到安裝數位機上盒全數位化後，電視畫面變得更加清晰，而且增加許多高畫質的頻道內容，及股票財經服務、生活氣象預告、交通路況查詢、發票對獎等附加的服務，附近的住戶也跟他反映，數位化之後，電視變得更好看了。
家和有線電視董事長陳煥鵬表示，有線電視數位化是各先進國家的趨勢，家和有線電視秉持著一貫的服務初衷，將積極協助民眾降低訊號轉換時造成的不便，並提供更好的數位化服務。若有相關疑問，可洽24小時客服電話2165-3366或家和有線電視官網查詢。
(中時)
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