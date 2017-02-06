國際智慧城市論壇代表團訪南市府

由國際智慧城市論壇主席John G. Jung（左）所率領的代表團6日拜會台南市長賴清德（右）。（黃文博攝）

由國際智慧城市論壇主席John G. Jung所率領的代表團，6日拜會台南市長賴清德，並與局處首長針對智慧城市推動經驗，進行交流與分享。賴清德說，這場交流，代表台南在推動智慧城市成果已讓國際看到，也是台南邁向智慧城市的一大步。

賴清德表示，台南擁有國內最豐富的文化歷史資產，除了好好保存古蹟資產外，更希望藉由新科技為古老城市催生出新文明，這也是台南要發展智慧城市很重要的原因。

賴清德強調，台南有工業技術研究院南分院、中央研究院南部生物技術中心，更透過南部科技公司與台南18所大學合作，建立公私部門的合作模式，目標就是要讓台南成為智慧城市，目前已運用在智慧交通、智慧防災、智慧雲端、智慧學習、智慧建康、智慧觀光等領域。

觀旅局長王時思，在6日的交流中，也簡報了台南推動智慧城市所採取的策略及成效，另外雙方也分別就環保、大眾運輸、災防以及教育等面向的智慧科技運用經驗，進行交流與分享。

賴清德最後提到，台南市參與去年ICF主辦的智慧城市評選，很榮幸能在第一階段入選2017年SMART21，更進一步參加Top 7智慧城市評選，得獎名單將在2月9日揭曉，他期許透過競賽，讓台南能夠持續學習並成長。

(中時)