台南收容流浪動物有四成幼犬貓 強調未超收

台南市兩處動物收容所早已施行零撲殺，更大力推動認養流浪犬貓，成效良好。（動保處提供）

動保人員宣導照顧、領養流浪動物的理念。（動保處提供）

全台動物零撲殺政策正式上路，各城市收容空間引發關注，早已實施零撲殺2年的台南市被指過度超收流浪動物，台南市動保處6日澄清並未滿載，現階段收容的875隻犬貓中，有4成是幼貓犬，依慣例不計算在收容量之中。

台南市對外公布流浪動物的可收容量是700隻，目前紀錄雖是875隻，但有130隻委外代養、寄養與認養，實際在善化區與南區灣裡兩處動物之家的收容隻數是745隻，其中有4成約300隻是幼犬貓，依慣例（只計算成年貓犬）並不需計算在內，收容情況雖有壓力，卻不至於超收。

台南市實施動物零撲殺政策比中央提早兩年，過去曾有其他縣市民眾知道台南市不殺流浪動物，反而將拾得的犬貓丟往台南，造成收容所備感壓力，反而不敢高調宣導這項政策。

秋冬是犬隻繁殖期，去年12月至今年1月，台南市兩處收容所收到幼犬貓的數量高達494頭，幸好幼犬貓不比成年犬貓占有太多空間，以目前的收容空間還足以應付。

台南市動物收容組組長洪振凱指出，今年中央實施零撲殺後，台南市再進一步推行動保七大福利措施，設置哺乳區安置哺乳中的貓犬親子同舍，幼犬、幼貓增設可移動式籠舍，規劃戶外互動區，擴充認養及收容空間，啟用後成效佳，半年來成功出養46隻成犬。

(中時)