國是會議檢察官代表 吳巡龍余麗貞當選

司法改革國是會議籌備中，法務部透過網路票選檢察官代表，今天投票結束，法務部檢察司副司長余麗貞、台南高分檢檢察官林志(峰)及一審檢察官吳巡龍、林達、蔡元仕等5人當選。

法務部指出，競選人員共9人，選出5人，最高票者為619票的澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北地檢署檢察官林達得到585票、法務部檢察司副司長余麗貞（轉任前為台高檢檢察官）得到543票、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕得到459票及台灣高等法院台南分院檢察署檢察官林志(峰)則得到357票。

吳巡龍在民國101年6月間不滿最高法院作出「不主動調查對被告不利事項」決議，不畏風雨到最高法院靜坐抗議，引發檢察官共鳴，紛紛獻花及到場加油打氣；後來最高檢察署也蒐集修法及各方意見，認定決議與法理不符，提交意見書給最高法院。林達批評時事口才犀利，投書文章經常出現在媒體，以深入淺出文字使一般民眾一看就懂。

余麗貞競選宣言則主張，改革不能針對特定對象，而是要全面性、制度性的改革，因此部裡（法務部）提給總統府的11項改革議題，絕不是憑空想像的口號改革，而是已有十幾個小組在運作（如被害人訴訟參加小組等），提供理論實務兼俱的論述資料，定期開會研擬可行的改革方向。1060206

(中央社)