川普想恢復移民禁令 面臨司法攻防考驗
美國總統川普的暫時移民禁令今天面臨第一道關鍵的法律障礙，司法攻防可能決定他是否能夠推動上任兩週來最具爭議性和造成深遠影響的這項政策。
路透社報導，西雅圖1位聯邦法官3日發出暫時禁令，擋下川普禁止7個人口以穆斯林為主國家公民入境的命令後，政府必須在今天的最後期限前為這道行政命令辯護。
法官暫緩這道禁令帶來的不確定性，為來自7個受影響國家的旅客入境美國打開了窗口。
川普憤怒回應，攻擊這名聯邦法官和整個法院系統，指責這阻礙他限制移民的努力，而這是他2016年競選總統的核心承諾。
川普政府要在太平洋標準時間下午5時（台灣時間7日上午9時）之前，向上訴法院提交更多法律文件，為川普的行政命令辯護。之後，預期法院會迅速採取行動，不管決定為何，這場官司最終會打到最高法院。（譯者：中央社陳昱婷）1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。