川普想恢復移民禁令 面臨司法攻防考驗

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美國總統川普的暫時移民禁令今天面臨第一道關鍵的法律障礙，司法攻防可能決定他是否能夠推動上任兩週來最具爭議性和造成深遠影響的這項政策。

路透社報導，西雅圖1位聯邦法官3日發出暫時禁令，擋下川普禁止7個人口以穆斯林為主國家公民入境的命令後，政府必須在今天的最後期限前為這道行政命令辯護。

法官暫緩這道禁令帶來的不確定性，為來自7個受影響國家的旅客入境美國打開了窗口。

川普憤怒回應，攻擊這名聯邦法官和整個法院系統，指責這阻礙他限制移民的努力，而這是他2016年競選總統的核心承諾。

川普政府要在太平洋標準時間下午5時（台灣時間7日上午9時）之前，向上訴法院提交更多法律文件，為川普的行政命令辯護。之後，預期法院會迅速採取行動，不管決定為何，這場官司最終會打到最高法院。（譯者：中央社陳昱婷）1060206

(中央社)