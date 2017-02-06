大學考招時程 南一中校長建議辦公聽會
針對大學招生是否延後舉行，台南女中校長鄭文儀表示，教完3年課程是學校的責任，延後也可避免三年級學生人心浮動。台南一中校長張添唐說，教育部可先辦公聽會廣納意見。
鄭文儀表示，這次由高中端發起的大學招生延後連署，主要精神就在於讓高中3年的課程可完整學習。現行的大學招生制度著重於讓各大學「先招先贏」，但許多學生在三年級下學期人心浮動，根本沒辦法好好上課。
他說，學習不完整的結果，是學生上了大學以後銜接不上；不少大學還要利用暑假幫新生加開「補修課」，讓學生再把高中該學的課程學完，這樣的情況以工學院最為明顯。
張添唐表示，他在思考之後並未加入連署，主因是雖然贊成延後考招的確可讓學生學習較完整；但在考試科目及考試時段方面，學校、家長和學生的看法還很紛歧，應該可以再討論。
他說，教育部不妨可針對此事密集召開公聽會，多聽聽第一線學生的意見，再提出修改的方向。
台南一中三年級學生宋季勳表示，先前就曾聽到一些上了大學之後，課業銜接不上而產生的問題，考招時程延後對於高中課程完整學習會有幫助。至於考科的部分，考的科目比較少的話，也代表競爭更加激烈，考生的壓力不見得比較小。不妨由招生的大學科系自行決定，有些目標明確的考生就可準備。
曾文家商三年級學生潘宗憲認為，如果整個考招都延到7月以後，感覺上有點太晚；因為如果不能早點知道結果，就沒有辦法計畫自己的下一步。如果要考慮到課程的完整學習，可以把學測時間往後延一點就好。1060206
(中央社)
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