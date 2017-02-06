北投殺子自戕案 張老師籲家長懂得求助

台北市驚傳狠父手刃子女再自刎身亡的人倫慘案，「高雄張老師」今天說，孩子不是父母親的財產，父母沒權帶孩子走上絕路，自殺不能解決問題，遇到問題要懂得求助。

高雄張老師表示，近年來自殺案件頻傳，父母帶著孩子輕生也時有所聞，不景氣、失業、難找工作加上物價上漲，薪水變薄，養家負擔日益沉重，若再加上負債、家人生病或婚姻等問題，更易逼著有些人想走絕路，尤其是有些父母覺得自己離開，不願或不忍心留下年幼的孩子獨自受苦，便會想帶孩子一起走。

高雄張老師指出，有些人在失落的時候會興起只要消失在這個世界，許多問題、煩惱都會一併消失，或者抱持報復心態，想讓活著的人痛苦，卻忽略了身邊家人、朋友的關懷。

高雄張老師說，自殺不是解決問題的辦法，反而會造成更多的問題和傷害，求助是健康的行為，不要拿自己和家人的生命開玩笑，也不要輕易放棄嘗試任何一個可能，期盼父母親都能夠給孩子一個快樂、健康成長的環境，尋求協助、找尋資源，一定有機會度過難關。1060206

(中央社)