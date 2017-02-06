超商大夜班監守自盜 洗劫近百萬落跑

文山區統一超商大夜班蘇姓男員工，涉嫌監守自盜偷走店內近百萬元現金，店家報警緝賊外，也將他的犯行和臉書相片PO上網，提醒同行小心防範。（翻攝自臉書爆料公社）

超商向文山一分局萬芳派出所報案緝賊。（翻攝自臉書爆料公社）

文山區統一超商大夜班蘇姓男員工，涉嫌監守自盜偷走店內近百萬元現金，店家報警緝賊外，也將他的犯行和臉書相片PO上網，提醒同行小心防範。（翻攝自臉書爆料公社）

位在台北市文山區萬和街的一家統一超商，今天凌晨傳出甫到職一周的大夜班員工監守自盜案，這名18歲的蘇姓男員工趁今天凌晨當班之際，不但洗劫收銀機現款，還撬開後方辦公室內的金庫，搬走93萬餘元的現金，隨即剪斷監視器線路並帶走攝影機，步行逃逸無蹤。被害商家直至上午交班才發現，立即報警追緝這名惡劣的員工。

被害超商報案表示，蘇姓男員工甫於上月30日才至超商任職大夜班，做到今天才滿一周時間，由於這段時間正逢農曆過年期間，店內金庫放有近百萬的營業所得，研判蘇男存心不良，故意預謀犯案。

警方調查，蘇男利用今天凌晨當班時間，於凌晨3時許，戴白色手套，先搜刮收銀機內不詳金額的現款，再到店後方辦公室撬開金庫，洗劫裡面的93萬餘元現金，離開前，還剪斷監視器線路帶走攝影機，並以步行方式製造逃逸路線斷點，逃避警方按影追蹤，顯然早有犯案之心。

由於蘇男得手現金近百萬元，金額頗大，且可能再度犯案，超商除報警緝賊外，也將蘇男犯行及臉書相片PO上爆料公社，請求民眾幫忙尋找提供蘇男行蹤，並提醒同行小心留意防範。

(中時)