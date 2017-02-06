空拍機誤入松山機場 導致6航班延誤

松山機場內的民航班機，此為示意圖。（資料照,季志翔攝）

(19:16更新內文)今下午4點左右，有軍機發現空拍機誤入松山機場空域，松山機場臨時關閉達55分鐘，共有5架民航機、1架軍機受等6航班次延誤降落，華航CAL221班則改飛桃園機場，共有757名旅客受到影響。

民航局說明，一架軍機降落時，於五股附近，發現民眾操作無人機，因操作高度相當高，機師立即通報松山機場。松山機場判斷有飛安疑慮，於16：23暫停航班起降，並立即通報五股當地警方趕往處理，民航局人員也趕往現場協助。

民航局表示，警方與民航局人員到場後並未發現操作者與無人機，松山機場確認狀況排除後，於17：18分恢復起降。共有6架航班受到影響，其中華航CAL221班機轉降桃園機場，預計於19：00飛回松山機場。

由於在航道上或機場範圍操作無人機，對飛安有嚴重影響，民航局再次呼籲，民眾操作無人機時，請勿在機場四周禁止施放範圍內操作無人機，已違反民航法34條：「航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿或施放有礙飛航安全之物體。」民航局將依法處以30至150萬元罰鍰。

(集團連線報導)