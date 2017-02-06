金門元宵燈會11日開幕晚會 流氓阿德開唱

金門籍歌手「流氓阿德」黃永德，將於金門元宵燈會晚會中開唱。（金門縣文化局提供）

花帔」是一種承襲閩南地區800年的傳統育嬰包巾。（金門縣文化局老照片）

「2017金門元宵燈會」將於11日開幕晚會中，邀請第1位獲得臺灣金曲獎的金門籍歌手「流氓阿德」返鄉演唱<花帔>一曲，期待在他的歌聲中吶喊出金門獨特的人文元素，也傳達旅外遊子的思鄉情懷。

縣文化局指出，流氓阿德本名黃永德，1968年出生於金沙鎮西園村，是一位台語搖滾音樂創作歌手，也是一位小說作家。這位音樂版圖橫跨主流與獨立音樂的資深音樂人，以獨特鄉音「金門腔」的閩南語，駕馭如利刃一般的嗓音，以及發揮詞曲音樂創作才華，在1992年即以專輯〈強強滾〉入圍第4屆金曲獎「最佳年度歌曲」；1994年以電影〈單打雙不打〉配樂<燈>入圍第7屆金曲獎「最佳製作、最佳編曲」。

後來，黃永德返鄉照顧年邁的母親，在善盡人子之責後，重回臺灣流行音樂界，隨即於2014年以〈平安符〉一曲獲得臺灣原創流行音樂大獎河洛語佳作；2015年以〈沒路用的咖小〉專輯獲中國華語金曲獎最佳專輯第1名；2016年又以新歌〈花帔〉榮獲臺灣原創流行音樂大獎河洛組第3名，音樂成就頗受兩岸流行音樂界肯定，被讚譽為最強悍也是最溫柔的「音樂流氓」，也是「金門之光」，對金門喜愛音樂創作的年輕人有相當的啟發作用。

該局表示，「花帔」也稱花帕、花佩，是金門獨特的人文風俗，也是一種承襲閩南地區800年的傳統育嬰包巾。這種黑白格紋的棉麻大方巾，有為嬰幼兒遮蔽風沙、陽光及包覆嬰幼兒的功能。花帔上會用紅綿線繡上一個卍字，並縫上一對圓形的鉛片，具有驅邪避凶以及保佑嬰孩平安成長寓意，也是女方出嫁必備的陪嫁物品。

黃永德說，〈花帔〉一曲的創作理念在於透過描述母親養育孩子長大成人的過程中，看似平常的一塊方巾，其實是母親滿滿的愛。

他也表示，這回在自己熟悉的土地和鄉親面前演唱，既興奮又驕傲，希望分享及傳達一個隻身離鄉背景到外地打拼的海島孩子，努力要爭一口氣的心情。

(中時)