傷勢有望恢復 韓杰諭：希望隊友帶我進四強
泰山高中韓杰諭昨晚的左膝傷勢，讓許多球迷歷經驚悚一幕，所幸經過檢查，確認是半月軟骨破裂與韌帶鬆脫，根據防護員表示，預計休養兩周時間，就可恢復，但確定8強賽事無緣上場，韓杰諭聽到傷勢有望復原，向隊友喊話：「大家加油，好好拚，希望我4強賽能回來。」
韓杰諭昨晚受傷後，在場邊緊急處理後，由隊友透過場邊的廣告A字版搬出場外，引發球迷批評，認為場邊竟沒有提供擔架，更意外引爆高中體總與泰山高中隨隊教師陳志忠的隔空交火，陳志忠認為第一時間沒有擔架，校方防護員才決定用A字版搬移球員，而高中體總則回應，其實有準備擔架，只是沒放在場邊。
傷勢引發風風雨雨，韓杰諭沒有涉入，他回想當下受傷情境，「第一時間覺得糟了，真的很痛，動都動不了。」他該場比賽不但投進三分球，還在第4節奮力追趕落後分數，他說：「受傷真的很嘔，還第一場。」
經過檢查後，韓杰諭得知傷勢沒有預期嚴重，坦言鬆了口氣，「防護員告訴我，前三天要用拐杖，第四天走路不會痛，完全休息兩周就有機會恢復。」儘管泰山8強首戰不敵高苑後，晉級4強之路佈滿荊棘，但他鼓勵隊友，希望隊友能闖進4強，「希望我4強能回來！」
(中時電子報)
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