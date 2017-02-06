抄襲詐騙造假都沒事 蔡正元：自由度當然贏美國
非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，台灣今年再度名列「自由國家」，而在滿分為100的評比下、自由程度得到91分，超越美國的89分。而兩大項評比指標為「政治權利」與「公民自由」，都得到「最自由」的評價。台灣整體自由程度也從去年的1.5、提升至1的最自由。
對此，蔡正元6日在臉書表示，美國中情局的外圍組織「自由之家」評鑑台灣的「自由度」分數，比美國更高。蔡正元嘲諷地表示，因為，太陽花連行政院、立法院都可以攻佔。相較之下，在美國連攻佔華爾街的街頭，都會被美國警察毆打，更別說攻佔國會、國務院。
此外，蔡正元也說，台灣的自由比美國強的，還有電信詐騙集團。只要能逃回台灣都沒事。還有台大校長涉論文抄襲，沒事。台大教授論文造假，研究費上億元照領。
台灣的詐騙自由，真的贏過美國，堪稱世界第一！
蔡正元臉書全文：
台灣「詐騙自由」世界第一
美國中情局的外圍組織
「自由之家」
評鑑台灣的「自由度」分數
比美國更高
當然啦
太陽花連行政院 立法院
都可以攻佔
在美國連攻佔華爾街的街頭
都會被美國警察毆打
更別說攻佔國會 國務院
美國軍警不開槍殺人才怪
台灣的自由比美國強的
還有
電信詐騙集團只要
能逃回台灣都沒事
還有
台大校長涉論文抄襲
沒事
台大教授論文造假
研究費上億元
照領
台灣的詐騙自由
真的贏過美國
堪稱世界第一
(中時電子報)
關鍵字：蔡正元
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