抄襲詐騙造假都沒事 蔡正元：自由度當然贏美國

非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，台灣今年再度名列「自由國家」，而在滿分為100的評比下、自由程度得到91分，超越美國的89分。而兩大項評比指標為「政治權利」與「公民自由」，都得到「最自由」的評價。台灣整體自由程度也從去年的1.5、提升至1的最自由。

對此，蔡正元6日在臉書表示，美國中情局的外圍組織「自由之家」評鑑台灣的「自由度」分數，比美國更高。蔡正元嘲諷地表示，因為，太陽花連行政院、立法院都可以攻佔。相較之下，在美國連攻佔華爾街的街頭，都會被美國警察毆打，更別說攻佔國會、國務院。

此外，蔡正元也說，台灣的自由比美國強的，還有電信詐騙集團。只要能逃回台灣都沒事。還有台大校長涉論文抄襲，沒事。台大教授論文造假，研究費上億元照領。

台灣的詐騙自由，真的贏過美國，堪稱世界第一！

蔡正元臉書全文：

台灣「詐騙自由」世界第一

美國中情局的外圍組織

「自由之家」

評鑑台灣的「自由度」分數

比美國更高

當然啦

太陽花連行政院 立法院

都可以攻佔

在美國連攻佔華爾街的街頭

都會被美國警察毆打

更別說攻佔國會 國務院

美國軍警不開槍殺人才怪

台灣的自由比美國強的

還有

電信詐騙集團只要

能逃回台灣都沒事

還有

台大校長涉論文抄襲

沒事

台大教授論文造假

研究費上億元

照領

台灣的詐騙自由

真的贏過美國

堪稱世界第一

(中時電子報)