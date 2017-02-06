媽媽親口爆料 劉嘉玲早就愛上梁朝偉
女星劉嘉玲近來常在真人秀曝光，最近更參加綜藝節目《熟悉的味道》，沒下過廚的她當起了廚娘，還安排了一個將自己料理當禮物送出的感恩計畫，對象正是陪伴自己走過艱苦奮鬥路的母親，製作單位提早曝光了採訪片段，劉媽媽親口在節目裡談女兒的婚姻，爆料劉嘉玲就愛梁朝偉，而且是很久很久以前。
據《大紀元》報導，劉媽媽在節目中回憶女兒過去拍戲的歲月，表示至今依然心疼，想當年20來歲的劉嘉玲拍戲時是真的苦，「我就陪著她一起吃盒飯，住一個房間…」，做媽媽的看到女兒拍哭戲，她看著也忍不住鼻酸，跟著落淚。
劉媽媽在節目中也談到女兒跟梁朝偉之間的婚姻，劉嘉玲2008年才結婚，但其實兩人早已相戀超過20年，劉媽媽爆料，其實早在梁朝偉還無名無利之前，劉嘉玲就喜歡他，而且認定了只愛他，「她就喜歡梁朝偉，一愛愛了幾十年」，而兩人最後終於結婚，讓媽媽很是欣慰，對女婿是千百個滿意。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。