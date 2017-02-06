媽媽親口爆料 劉嘉玲早就愛上梁朝偉

劉媽媽爆料，早在梁朝偉還成名之前，劉嘉玲已認定他，一愛他就是幾十年。(中時資料照片)

女星劉嘉玲近來常在真人秀曝光，最近更參加綜藝節目《熟悉的味道》，沒下過廚的她當起了廚娘，還安排了一個將自己料理當禮物送出的感恩計畫，對象正是陪伴自己走過艱苦奮鬥路的母親，製作單位提早曝光了採訪片段，劉媽媽親口在節目裡談女兒的婚姻，爆料劉嘉玲就愛梁朝偉，而且是很久很久以前。

據《大紀元》報導，劉媽媽在節目中回憶女兒過去拍戲的歲月，表示至今依然心疼，想當年20來歲的劉嘉玲拍戲時是真的苦，「我就陪著她一起吃盒飯，住一個房間…」，做媽媽的看到女兒拍哭戲，她看著也忍不住鼻酸，跟著落淚。

劉媽媽在節目中也談到女兒跟梁朝偉之間的婚姻，劉嘉玲2008年才結婚，但其實兩人早已相戀超過20年，劉媽媽爆料，其實早在梁朝偉還無名無利之前，劉嘉玲就喜歡他，而且認定了只愛他，「她就喜歡梁朝偉，一愛愛了幾十年」，而兩人最後終於結婚，讓媽媽很是欣慰，對女婿是千百個滿意。

(中時電子報)