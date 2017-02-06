無人機闖松山機場管制區 6航班受影響
今天下午4時23分，台北松山機場發生無人機闖入管制區，導致松山機場暫停降落55分鐘，延誤6航班，目前已經重新開放。
松山機場又傳無人機闖入，松山機場證實，今天下午4時23分，一架無人機闖入松山機場管制區，導致松山機場暫停航班降落55分鐘，共影響6航班，其中5架為民航機，1架為軍機，華航CI221班機甚至因此轉降桃園機場。
台北國際航空站表示，後續沒有找到這架無人機，已經協調蘆洲地方警局協尋，也派員到現場找尋，但都沒尋獲，若是查獲將依法開罰。1060206
(中央社)
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