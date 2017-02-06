鄭秀文2月中將來台 分享裸哲學

睽違7年沒有出國語專輯的歌手鄭秀文（圖），西洋情人節將發行全新國語EP，2月中旬她將來台灣，一方面宣傳與演員張孝全的愛情電影「合約男女」，一方面要跟歌迷分享「裸」哲學。（寰亞音樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年2月6日

睽違7年沒有出國語專輯的歌手鄭秀文，西洋情人節將發行全新國語EP，2月中旬她也將來台，一方面宣傳與演員張孝全的愛情電影「合約男女」，一方面要跟歌迷分享自「裸」哲學。

鄭秀文全新國語EP「裸」將於2月14日西洋情人節發行，2月中旬鄭秀文也將來台。

距離上一張國語專輯已經相隔7年，鄭秀文這次將帶著全新的國語音樂EP「裸」，送給台灣歌迷一份情人節禮物。

去年鄭秀文在香港剛舉辦了「Touch Mi 2鄭秀文世界巡迴演唱會2016」，也發行全新粵語EP「Fabulous」，在香港的演出及音樂作品不斷釋出，但在台灣卻已經是7年沒有發行國語專輯，「裸」除了在音樂上創新求變，擁有百變天后稱號、引領時尚潮流的鄭秀文，在視覺上讓大家為之驚豔，展露天后氣勢。1060206

(中央社)