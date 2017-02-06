陸國安前副部長馬建涉受賄 立案偵查

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中國大陸最高人民檢察院日前經審查決定，對大陸國家安全部前（中共）黨委委員、前副部長馬建以涉嫌受賄罪立案偵查，並採取強制措施。

大陸最高人民檢察院官網今天公布上述消息。

中共中央紀律檢查委員會2015年1月公布，時任大陸國家安全部副部長、（中共）黨委委員馬建因涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。

中紀委2016年12月底公布對馬建的立案審查結果指出，馬建利用職務上便利為親屬經營活動謀取巨額利益、收受巨額財務；濫用權力干預執法司法活動，因此對馬建開除黨籍、開除公職處分

馬建，江西人，1956年出生，西南政法學院畢業，長期在大陸國家安全系統工作。在國安系統中，先後擔任副處長、處長、副局長、局長、部長助理等職，2006年出任大陸國家安全部副部長。1060206

(中央社)