全球十大受歡迎商務飯店 台2飯店入榜

出差兼旅遊，商務旅遊越來越受歡迎，Hotels.com今天公布全球最受歡迎10家商務飯店，台灣的寒舍艾美酒店跟台北慕軒酒店都上榜。

農曆年假結束，開工讓人欲振乏力，旅遊搜尋平台Hotels.com今天公布全球最受旅客喜愛的十大商務飯店，建議旅客開始研究在遠行工作之餘，為自己安排忙碌中的小確幸。

Hotels.com列出的十大商務飯店包括美國格林威治J家飯店，提供專屬私人噴射機，讓旅客霸氣外露地去參加會議；英國梅爾高爾夫Spa渡假飯店則提供環境優美的球場，在辛苦工作之後可以運動抒發壓力。

烏克蘭的普瑞米爾宮酒店是基輔唯一5星飯店，設有高級雪茄吧，讓開會也能更有品味；美國達拉斯紮紮飯店則是因為歡迎寵物入住，深受商務客歡迎；墨西哥瓜達拉哈拉威斯汀飯店則是以舒壓SPA最讓旅客滿意。

台北的慕軒酒店和寒舍艾美酒店也入選前十大排行榜，其中慕軒以順暢的無線網路，以及個人造型師和算命師等服務最讓旅客喜愛；寒舍艾美酒店則是因為有滿滿藝術收藏品，讓人以為是住進當代藝術館中。

除此之外，印度新德里帝國飯店則是以傳統印度美食最受商務客歡迎；阿拉伯聯合大公國的費爾蒙特巴布鋁巴哈爾飯店則是因為坐擁阿布達比溪的私人碼頭而入選；中國大陸北京新世界酒店最著名的則是城市景觀和調酒。

Hotels.com分析，出差時面對單調的會議室和一成不變的自助早餐已經是過去式，商務旅遊正在改變，而飯店也不再只是找張床睡一晚的地方，商務旅客往往會趁著商務旅行的機會，結合自己的假期，來一趟真正的旅行。

Hotels.com補充，這項獎項是由2000萬實際入住飯店的旅客所評分，進而頒發的最受歡迎獎。1060206

(中央社)