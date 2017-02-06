175公分打前鋒 滬江蘇嘉嫻愛傳助攻

滬江高中蘇嘉嫻從中鋒轉型前鋒。(林宋以情攝)

就讀實踐國中時以主打中鋒，滬江高中蘇嘉嫻高一後逐漸轉型改打前鋒，擁有175公分身高，帶球過半場時總比對手前鋒高出一個頭，這身高也讓她對位上佔到便宜，不過蘇嘉嫻笑說，其實自己最喜歡的位置是控球。

在教練吳志遠的慧眼下，蘇嘉嫻披滬江戰袍後轉型前鋒，擁有不錯的切入能力，加上身材厚實和175公分身高的優勢，讓她成為今年滬江爭冠不可或缺的大將，預賽場均10.4分，7.3籃板，外帶2.4助攻、2.1抄截。

蘇嘉嫻表示，雖然國三時打過前鋒，不過自己仍在調適中，「投籃、尤其中距離跳投還是需要加強。現在主要是切進去的時候，在高度、內線有點優勢。不過實我最喜歡的是控球，很喜歡助攻的感覺。」

場上帶球過半場有如騎士隊「詹皇」詹姆斯，蘇嘉嫻笑說，自己平常的確蠻喜歡看NBA，「喜歡騎士、勇士、塞爾蒂克。」

經過U16、U18亞青國家隊歷練，蘇嘉嫻認為尤其是U18讓她收穫甚多，「包括心態、處理球方面都有成長，自己也更積極，從練球開始到比賽都要準備好，今年目標就是唯有冠軍。」

(中時電子報)