入冬首波寒流將襲 台中場籲儘速做好防寒措施
入冬強烈寒流即將來襲，台中區農業改良場籲請農友儘速做好作物防寒措施！農改場指出，入冬首波寒流將於9日至13日襲台，12日是本次寒流威力最強的時候；台中、彰化及南投地區清晨和入夜可能出現攝氏9~10℃低溫，農民應提前多一分準備、就能少一分損失。
農改場表示，中部1期稻作育苗階段的秧苗綠化應以覆蓋透明塑膠布或不織布來保溫，唯覆蓋塑膠布，在晴天無風時應適時翻開塑膠布降溫與通風，以避免塑膠布內溫度升高，熱傷秧苗；未插秧田區於寒流來時應暫停插秧，秈稻品種較不耐寒，應於寒流過後再行插秧。
果樹作物，應於果園北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，以延緩落葉發生。葡萄萌芽生長勢弱者可儘早疏芽，使養分集中促進新梢生長，高接梨剛嫁接者接穗可套小型塑膠袋保護；寒流時可於日出前噴水降低結霜可能性，果園灌水可防止地溫急降而傷害根部。
台中農改場指出，露天栽培切花，如百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，協助減緩土溫降低速度，或加強北面防風網，避免寒流直接侵襲。
蔬菜作物建議進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。甘藍、大白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易有抽苔問題，建議延緩移植或播種，避免造成小株抽苔；幼果期果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸。
(中時)
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