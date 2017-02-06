救國團占用市地 中市府追討一審勝訴
台中市救國團長期占用市府公有土地近45年，2015年底市府由管理機關台中市孔廟忠烈祠聯合管理所，向救國團提出排除侵害的訴訟，要求返還市有土地，台中地方法院今天（6日）下午宣判，判決救國團敗訴，市府表示，期盼救國團不要上訴，盡速將土地返還市府。
市府表示，市府擁有北區水源段131地號完整土地，1969年4月2日救國團與市府簽訂台灣省公有土地借用契約，約定借用期間自1969年5月1日至1971年4月30日共2年，借用契約期滿後，救國團並未返還該土地。
市府指出，救國團長期占用市有土地至今共3292平方公尺約1083坪，在2015年度提起訴訟，因為依據民法，只有5年請求權，所以追討相當於5年租金的不當得利。
法院認定救國團與台中市政府在土地借用契約屆滿後，無權占用市有土地，應返還土地及不當得利，台中地方法院判決救國團敗訴，但該案仍可上訴。
市府表示，這起案件勝訴判決，是維護公有財產權益的公正判決，希望救國團不要上訴，將土地返還市府，以維市有財產權利及社會的公平正義。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。