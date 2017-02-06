救國團占用市地 中市府追討一審勝訴

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台中市救國團長期占用市府公有土地近45年，2015年底市府由管理機關台中市孔廟忠烈祠聯合管理所，向救國團提出排除侵害的訴訟，要求返還市有土地，台中地方法院今天（6日）下午宣判，判決救國團敗訴，市府表示，期盼救國團不要上訴，盡速將土地返還市府。

市府表示，市府擁有北區水源段131地號完整土地，1969年4月2日救國團與市府簽訂台灣省公有土地借用契約，約定借用期間自1969年5月1日至1971年4月30日共2年，借用契約期滿後，救國團並未返還該土地。

市府指出，救國團長期占用市有土地至今共3292平方公尺約1083坪，在2015年度提起訴訟，因為依據民法，只有5年請求權，所以追討相當於5年租金的不當得利。

法院認定救國團與台中市政府在土地借用契約屆滿後，無權占用市有土地，應返還土地及不當得利，台中地方法院判決救國團敗訴，但該案仍可上訴。

市府表示，這起案件勝訴判決，是維護公有財產權益的公正判決，希望救國團不要上訴，將土地返還市府，以維市有財產權利及社會的公平正義。

(中時)