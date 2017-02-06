AIT臉書關心震災週年 賴清德留言致謝

美國在台協會今天在臉書上發文關心台南02026震災屆滿1週年，台南市長賴清德留言致謝並表示，維冠災戶在這1年內已有3名新生兒誕生，台南已經重新站起來了。

美國在台協會的臉書發文指出，「1年前的2月6日，有100多人在台南的地震中喪生，向罹難者的親友致上最深的哀悼之意。台灣人民在這樣艱難的時刻展現了人性的光輝，團結一致，幫助彼此從傷痛中走出來，重建家園。美國在台協會很高興能為賑災盡一份微薄之力。讓我們繼續努力，共創更美好的明天。」

賴清德隨後留言回應表示，「感謝美國在台協會全體同仁的關懷與協助，時隔1年仍持續關注地震後續，讓我們備感溫暖。」

賴清德在文中指出，這1年內，維冠受災戶已經有3名新生兒誕生，他剛剛也去探視了第3名新生寶寶。也要向大家報告，台南已經重新站起來了，謝謝大家。1060206

(中央社)