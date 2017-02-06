川普暢言美國第一 歐洲各國惡搞搶第二

美國總統川普上任後，暢言政策將以美國第一為優先，荷蘭媒體「響應」了一段「荷蘭第二」的「宣傳片」大獲好評，歐洲各國爭相仿效，從德國、比利時到丹麥紛紛搶當第二。

川普在就職演說中強調未來施政將是美國優先，荷蘭節目製作了一段影片嘲弄，大開「美國第一，荷蘭第二」玩笑，從美墨築牆、鄙視女性、嘲弄殘疾人士，到就職典禮觀禮人數、稅務、北大西洋公約組織（NATO）全部拿來惡搞。影片最後還搞笑地拜託川普，荷蘭可以理解他的美國第一目標，但之後可以讓荷蘭第二嗎？

瑞士是第二個推出「第二」影片的國家，影片上說，瑞士的貧民窟也很漂亮，他們也像三K黨一樣喜愛騎馬、燒東西。聽說川普不想要歐巴馬健保，那何不直接替換為協助自殺的瑞士死亡權利組織EXIT？這是瑞士的作法，很棒的，如果老了、生病了，就直接殺了他們。瑞士甚至不要美國的錢，因為「我們已經夠多了，還很安全的」。

德國也推出德國第二影片，拿希特勒開玩笑說，他們有偉大的政治家、偉大的領袖，聰明、髮型很讚、西裝也很讚，而且他讓德國再度偉大，媒體愛死他了，只會說他的好事，他的書高居暢銷排行榜。德國在過去100年裡發動兩次世界大戰，建了高牆，還是俄羅斯付錢的。

丹麥的影片則暗喻川普的小手，影片指出，你們有自由女神，我們有小美人魚。不過可別被騙了，小美人魚其實很大的，一點也不小，就像你的手很大一樣。這個雕像是基於大家最愛的安徒生童話，故事創造了一個充滿希望與喜悅的故事，就像你的故事一樣，「讓大家都很…，嗯，你知道的。他只是不能用140個字寫完」。

布魯塞爾曾在競選期間被川普形容是地獄黑洞，比利時在影片中也拿這個開玩笑說，雖然布魯塞爾是個黑洞，但比利時其他地方是很讚的，真的，除了法語區之外。比利時人討厭法語區，他們是比利時的墨西哥。比利時的國家象徵是尿尿小童，每週都穿不同國家文化的服裝，並反諷「你如果到訪比利時，我們會讓他換上俄羅斯妓女服裝，在你的床上尿尿」。1060206

(中央社)