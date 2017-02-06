江啟臣邀會勘旱溪盼打造親水環境
旱溪是台中市豐原區主要河川，立委江啟臣今天邀集相關單位會勘表示，旱溪長期缺乏整治雜草叢生，期待逐步改善風貌。
江啟臣邀集水利署第三河川局局長楊人傑、台中市議員陳本添、張(水靜)分與當地里長一起會勘表示，初步要求旱溪河道環境整治維護頻率增加，未來將評估增加休憩平台與照明設備，期待逐步改善旱溪風貌。
江啟臣指出，打造親水宜居的環境，講求的就是人與環境的平衡，才能創造長久美好的生活空間。尤其，旱溪是許多豐原人晨昏的休憩去處，所以多次跟三河局討論，期待透過營造親水、活水環境、社區營造，爭取現在行政院所推動的水環境建設計畫，不僅要達到環境清潔，更要創造民眾休憩活動親水的空間。
楊人傑說，目前將按照江啟臣建議先行增加河道整治頻率，並逐步的規劃河道空間，希望透過穩健治理的方式，達到民眾與自然的共生。
會勘現場也發現河堤步道不時可見垃圾及狗屎，與會的南陽里長楊國勝與豐田里長劉瑞銓表示，將透過社區營造的力量，舉辦清溪愛護家園活動，期待喚醒民眾公德心，凝聚社區共識。江啟臣說，將會合作舉辦在地文創市集活動，號召大家一起來共同營造美好家園。1060206
(中央社)
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