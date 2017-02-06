大學推甄擬延至7月 高雄師生反應不一
大學推甄作業擬延到7月進行，高雄師生反應不一，多數校長表示贊成，也有校長雖支持讓學生有完整學習立意，但應有配套，以減少學生壓力；學生則大多傾向不要改，早放榜早輕鬆。
雄中校長謝文斌說，他支持這項變革提案的大方向，也有連署，因為現行大學推甄制度影響高三學生下學期的學習意願甚大，延後推甄可讓學生有完整的學習，也可改善現行高三下學期要考指考與不考指考的學生在校學習心態不一的「亂象」。至於推甄確切期程，他支持大考中心決定。
左營高中校長陳良傑也參加連署支持延後推甄，認為有助讓學生定下心來上高三下的課，獲得高中學程較完整的學習。
他表示，但校內學生大多希望維持現狀，有兩次機會可選擇。
不過，鳳山高中校長陳龔聲認為，延至7月推甄立意雖好，但應有完善配套，因為這個時間學生已畢業，要返校補推甄資料會增加學生作業不便，若學生要趕在畢業前完成推甄準備，又卡到畢業考，恐又增加學生壓力，推甄期程應再斟酌。
他又說，現行推甄制度是仿照美國開放式升學制度，但面試難免流於情面，完全複製未必適合國情，現行推甄制度本身仍有很多討論空間，不論要怎麼改，推甄的遊戲規則應及早定案，好讓師生有所適從。
他指出，由於現在的高二、高三生仍沿用推甄舊制，高一學生距大考還有一大段時間，比較沒感覺，因此延後推甄議題目前較不受校內學生關注。
雄女校長黃秀霞正帶學生在美國進行交流，她說，尚未深入了解狀況，因此不宜表示意見。
雖正值寒假期間，雄中校園下午仍有學生到校，一名不願透露姓名的雄中男學生受訪說，「當然不要改較好」，早放榜好放心，上不了理想學校還可拼一下指考。另兩名隨行的雄中男學生也異口同聲反對推甄延至7月。1060206
(中央社)
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