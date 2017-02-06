H7N9傷人比傷鳥重 苗縣加強防疫

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苗栗縣農業處今天今天表示，有別於其他禽流感多會造成禽鳥重傷、死亡，感染H7N9的家禽無明顯徵兆，一旦感染到人類就易引發嚴重併發症，將持續加強縣內防疫監測工作。

廣東台商回台後確診感染H7N9禽流感，成為國內今年首例H7N9境外移入人感染病例。苗栗縣政府農業處指出，多數禽流感會造成家禽重病、死亡，但感染H7N9的家禽卻沒有任何徵兆，一旦感染到人類身上，反而容易引發肺炎、呼吸衰竭。

農業處解釋，流感病毒通常都有8條基因，彼此間可以互相交換突變，一旦感染常會發生3到6個突變，容易在人的細胞裡繁殖產生基因重組，因此若有患者同時感染H7N9及其他的流感，突變的機會就會大增，H7N9死亡率約30%至40%，雖然沒有比H5N1死亡率來得高，但傳染力很強。

農業處提醒民眾，中國大陸現仍處於H7N9流行季，若前往大陸工作、旅遊，少去傳統市場避免接觸禽鳥類，雞蛋一定要煮熟，切勿生吃，才能避免吃下病毒。

此外，縣府也持續強化各項防疫監測工作。苗栗縣動物保護防疫所針對縣內養雞場、水禽場、寵物鳥店、寵物鳥繁殖場、家禽理貨場等禽流感病毒採樣監測工作，目前為止，均未檢出H5、H7亞型禽流感病毒。

苗栗縣動防所所長張俊義表示，防疫所除定期監測養禽場禽流感病毒外，也提供畜牧場消毒服務，並輔導農民加強落實場內防疫消毒工作，去年至今共計消毒養禽場1071場次，無發現可疑動物傳染病情事。1060206

(中央社)