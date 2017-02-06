高中屬博雅教育 建中校長未連署新案
建中校長徐建國未參加全台200多名高中校長大學考招連署，今天他說，高中應屬於博雅教育，若自然組學生因此不讀社會科，等於歷史、地理等知識只有國中程度。
全台200多名高中校長提案，訴求大學招生作業延後到7月，寒假先考國英數3科，6月中再自由選考加深加廣考科。
徐建國認為，高中課程仍隸屬於全人養成教育，現行學測考國文數學英文社會自然5科，學生仍必須學習，若實施連署方案，等於社會組學生不讀物理、化學等科，程度只有國中。
推甄申請最低篩選倍率提高至5倍率也是問題，徐建國認為，現行採3倍率，就已有很多學生重複正備取，「改成5倍率的話，等於錄取30個，就要面談150人，這樣大學吃不吃得消？」以建中為例，學測選填6個志願通常都能錄取，等於要到6處面談，「如果喜歡備取的科系，那正取的要放棄還是不要？」
另外，大考中心多年來已規劃出6個方案、辦過多場說明會，徐建國認為，應截止提案，實質討論原則、釐清理念，否則無止境，像是可以從原有的案子中挑選2案進行辯論，選擇後再進行細修。
他也表示，連署案中沒有將繁星時程納入，若招生作業全在暑假進行，「暑假是大學教授放假時間，相信大學做不了1、2年就會有很多反彈聲浪。」1060206
(中央社)
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