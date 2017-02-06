監管變嚴 陸海外併購交易被大幅取消

中國大陸在2016年有價值750億美元的海外交易被取消，原因是大陸及海外對這些併購交易的監管都更加嚴格，但理由各不相同。

英國金融時報報導，大陸去年有價值750億美元的海外交易被取消，其中包含價值590億美元的10筆美國併購交易和價值163億美元的20筆歐洲交易被取消。相較於2015年有價值100億美元的交易被取消，今年的取消金額多出6倍。

報導引述參與過中資跨境交易的人士表示，歐洲和美國的資產賣方越來越擔心與中國買家進行大型交易。其中一人說，由於資本管制，賣方更多優先考慮中國以外的潛在買家。

人民幣兌美元匯率在2016年貶值幅度逾6%，隨著人民幣匯率走貶，大陸資本外流也導致外匯存底規模降至3兆美元左右，去年一整年減少約3200億美元。

為了維持外匯存底的規模，大陸的監管機構對尋求海外併購的陸企設下更多限制。

嚴加監管的範圍包括：投資者在核心業務之外任何超過10億美元的收購專案，或是涉及土地、酒店、影視製作和娛樂資產的跨境交易。譬如安邦保險欲以140億美元收購美國喜達屋飯店及渡假村，就受到監管機構阻撓。

而美國及歐洲則會以國家安全為考量阻止中資併購案，譬如美國以危及美方國家安全為由，反對福建宏芯投資基金收購德國晶片設備製造商愛思強（Aixtron）。1060206

(中央社)