奶爸黎新銘 鋼鐵主管變身托育專家

曾經是鋼鐵股票上市公司主管，黎新銘為了陪同女兒成長，辭去工作當奶爸，還和太太做起居家托育服務，不管是為寶寶洗澡、餵牛奶還是教唱兒歌都很內行。

不要懷疑，男人也可以將幼兒照顧工作做得很好！「愛心、耐心」最重要，黎新銘做居家托育服已3年多，他說，每天要注意孩子的活動力、體溫，如果異常就要馬上隔離，以免傳染到其他小朋友。

黎新銘表示，他原任職鋼鐵公司有感於因為工作疏於參與孩子的成長，偶有時間陪伴女兒總覺得不足，因此請辭工作，陪同太太做起托育服務工作，他也參加課程學習，取得證照，於是他與太太除了照顧女兒，兩人還托育服務4個小朋友。

他利用透天厝的一整層空間，規劃了休息及活動空間，悉心的照顧受托寶寶，不管是新生兒、日托、全日托都難不倒黎新銘，經驗累積讓他很有心得。

不僅每天3次為寶寶量體溫、用心觀察小朋友的活動力，每個月規劃不同活動主題，包括教小朋友台語、英語歌謠，簡單會話等，日積月累的互動中，彼此樂學、互信，讓黎爸爸成了小朋友的依靠。

3年多的托育照顧經驗，最讓黎爸爸擔心的莫過於小朋友生病、食慾不振等，得要隔離並隨時留意病情變化，他說「一顆心隨著孩子的體溫忐忑不安」。

黎新銘與太太林雅玲的專業與用心，去年還獲高市府社會局優良兒童成長檔案評選冠軍，讓他們為托育工人作的付出得到肯定與口碑，兩人越做越起勁，對托育工作的投入有更多的心得和展望。1060206

(中央社)