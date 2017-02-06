同志版紅樓夢開鏡 卡在西門紅樓拍攝

國片「紅樓夢」將文學翻拍同志電影，今天舉行開鏡儀式，祈求解決西門紅樓廣場租借問題。劇組表示，目前僅能先拍攝紅樓以外場景，盼台北市公有西門自治會出面溝通。

新銳導演吳星翔執導電影「紅樓夢」，將原著12金釵情感糾葛改編成現代男同志故事，今天下午在西門町紅樓旁舉行開鏡儀式，除藝人JR與利晴天缺席，10名新人演員呂金象、陳彥名、陳彥廷、宋亞倫、劉雨凱、榮宗豪、鍾唐綸、林冠宇、蔡力允、謝萊恩一字排開，鮮肉身材引發關注。

吳星翔說，西門紅樓旁是亞洲少有戶外同志酒吧，象徵台灣對同志的接受，電影大多情節在此發生，開拍在即，向台北市公有西門自治會申請紅樓南廣場卻遲遲沒回應，「這裡過去租借給他人拍電影、MV、辦遊行，如今我們要拍一部紅樓的電影卻不行，我只想知道理由是為什麼。」

監製劉楓棋推測應是先前發生火災、場地破壞案例，才導致租借不成，他表示上個月與自治會協調一次後對方就失聯，僅能靠中間人傳話，昨天正式發出公文給自治會、副本給文化部請求協助。

劇組指出，紅樓分為南北兩廣場，早已取得由文化部管理的北廣場使用許可，而南廣場則由紅樓的自治會管理，劇組曾向自治會提出租借拍攝場地的需求，卻遭自治會駁回，之後便避不見面，連原先預定的開鏡地點都因此被迫移至路旁。

吳星翔看重紅樓意象，誓言屆時場地申請仍未過，就靠搭景完成，目前先趕拍紅樓以外場景。

吳星翔笑說，該片沒有尺度，保證有床戲與全裸畫面，他大膽用新人演員，直呼親密戲不是最大難題，演技才是真正困難處。

有「國民情人」之稱的呂金象演出賈寶玉，他和飾演林黛玉的陳彥名首次對戲就直接演吻戲，呂金象透露，剛開始心中彷彿有道很厚的牆，整個人脖子很緊；陳彥名則笑他是「雙唇緊」，拍了8次才到位，也讓兩人卸下心防。1060206

(中央社)